Vodafone Group Aktie

1,21EUR -0,11EUR -8,24%
Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

05.02.2026 12:46:56

Vodafone Group Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 82 Pence auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien durchwachsen - auf merklich hohem Bewertungsniveau der Aktien, schrieb Polo Tang am Donnerstag./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
0,82 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
1,05 £ 		Abst. Kursziel*:
-22,20%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
1,05 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,82%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

