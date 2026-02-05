Vodafone Group Aktie
|1,21EUR
|-0,11EUR
|-8,24%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
05.02.2026 12:46:56
Vodafone Group Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 82 Pence auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien durchwachsen - auf merklich hohem Bewertungsniveau der Aktien, schrieb Polo Tang am Donnerstag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
0,82 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
1,05 £
|
Abst. Kursziel*:
-22,20%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
1,05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,82%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
12:26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
10:47
|ROUNDUP: Vodafone enttäuscht mit Umsatz - Deutschland-Geschäft wächst leicht (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse London: FTSE 100 verliert zum Start (finanzen.at)
|
30.01.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 im Minus (finanzen.at)
|
23.01.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)