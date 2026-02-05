ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger dürften vor allem die deutliche positive Überraschung beim operativen Ergebnis goutieren, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Allerdings blieben sie gespannt auf den Ausblick für 2026 Mitte März./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.