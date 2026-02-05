RATIONAL Aktie

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

05.02.2026 12:41:18

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger dürften vor allem die deutliche positive Überraschung beim operativen Ergebnis goutieren, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Allerdings blieben sie gespannt auf den Ausblick für 2026 Mitte März./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
785,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
733,50 € 		Abst. Kursziel*:
7,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
742,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,72%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

