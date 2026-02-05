Vodafone Group Aktie

1,25EUR -0,07EUR -5,20%
Vodafone Group

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

05.02.2026 12:16:54

Vodafone Group Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 71 Pence auf "Underweight" belassen. Die Serviceumsätze der Briten seien etwas mau, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal. Der Rückgang im deutschen Breitbandgeschäft spiegele den Ansatz Wert vor Volumen wider./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Underweight
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
0,71 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
1,06 £ 		Abst. Kursziel*:
-32,80%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
1,10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-35,43%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

