NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Pipelineerfolge und gute Markteinführungen seien nötig für eine weitere Neubewertung der Briten, schrieb Zain Ebrahim am Mittwochabend. Im Fokus steht nun die Konferenz über Retroviren und opportunistische Infektionen (CROI) Ende Februar. Hier wird GSK Phase-I-Daten zu einem HIV-Inhibitor als Sechs-Monats-Injektion vorlegen./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT



