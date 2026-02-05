GSK Aktie

GSK Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Pipelineerfolge und gute Markteinführungen seien nötig für eine weitere Neubewertung der Briten, schrieb Zain Ebrahim am Mittwochabend. Im Fokus steht nun die Konferenz über Retroviren und opportunistische Infektionen (CROI) Ende Februar. Hier wird GSK Phase-I-Daten zu einem HIV-Inhibitor als Sechs-Monats-Injektion vorlegen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

