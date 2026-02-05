GSK Aktie
|24,77EUR
|0,59EUR
|2,44%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Pipelineerfolge und gute Markteinführungen seien nötig für eine weitere Neubewertung der Briten, schrieb Zain Ebrahim am Mittwochabend. Im Fokus steht nun die Konferenz über Retroviren und opportunistische Infektionen (CROI) Ende Februar. Hier wird GSK Phase-I-Daten zu einem HIV-Inhibitor als Sechs-Monats-Injektion vorlegen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21,07 £
|
Abst. Kursziel*:
-19,32%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,09%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
15:59
|Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)