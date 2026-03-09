Lufthansa Aktie

7,73EUR -0,44EUR -5,37%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

09.03.2026 08:29:53

Lufthansa Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele. Die Anhebung bei der Lufthansa begründete er mit den jüngst veröffentlichten Jahreszahlen sowie dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7,75 € 		Abst. Kursziel*:
18,71%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7,73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,08%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

Analysen zu Lufthansa AG

08:29 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:34 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
06.03.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
06.03.26 Lufthansa Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 7,80 -4,41% Lufthansa AG

