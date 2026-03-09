Lufthansa Aktie
|7,73EUR
|-0,44EUR
|-5,37%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele. Die Anhebung bei der Lufthansa begründete er mit den jüngst veröffentlichten Jahreszahlen sowie dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7,75 €
|
Abst. Kursziel*:
18,71%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,08%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Lufthansa-Aktie unbewegt: Nach solidem Jahr mit Rückenwind für weiteres Wachstum (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
|
06.03.26
|Piloten leiten Urabstimmung bei Eurowings ein (dpa-AFX)
|
06.03.26
|ROUNDUP 2: Mehr Flugmöglichkeiten aus Nahost - Unsicherheit bleibt (dpa-AFX)
|
06.03.26
|ROUNDUP: Mehr Flugmöglichkeiten aus Nahost - Unsicherheit bleibt (dpa-AFX)
|
06.03.26
|ROUNDUP 2: Lufthansa wittert neben Risiken auch Chancen aus Nahostkrise (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|08:29
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,80
|-4,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:41
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:37
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10:35
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:29
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|10:12
|Dürr Buy
|Warburg Research
|10:10
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:10
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09:37
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|08:43
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:39
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:30
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:23
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|08:21
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|08:05
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08:03
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:59
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:57
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:54
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|07:43
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07:35
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07:22
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.