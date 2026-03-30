LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|459,25EUR
|3,55EUR
|0,78%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 706 auf 640 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Start in 2026 sei zwar träge, aber eine Besserung spürbar gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Mit Blick auf den Quartalsumsatz, der historisch um den 13. April veröffentlicht worden sei, stehe das Parfumgeschäft im Fokus. Es dürfte sich gebessert haben, aber immer noch rückläufig sein. Sie kürzte knapp ihre Schätzungen bis 2028, mitunter wegen der Auswirkungen des Nahost-Konflikts. Die Zielsenkung begründete sie außerdem mit der erfolgten Sektorabwertung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 23:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
640,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
455,35 €
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Abst. Kursziel*:
40,55%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
459,25 €
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Abst. Kursziel aktuell:
39,36%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
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