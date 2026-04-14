National Grid Aktie

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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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14.04.2026 13:11:15

National Grid Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1389 auf 1386 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Montag in einem Ausblick auf die Geschäftsjahresbilanz Mitte Mai an den Zwischenbericht des Energieversorgers an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Neutral
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
13,86 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13,09 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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