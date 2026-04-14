NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1389 auf 1386 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Montag in einem Ausblick auf die Geschäftsjahresbilanz Mitte Mai an den Zwischenbericht des Energieversorgers an./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.