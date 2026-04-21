Nemetschek Aktie
|67,05EUR
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|0,37%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die am 30. April anstehenden Quartalszahlen dürften einen guten Jahresstart des auf die Bauindustrie spezialisierten Softwareanbieters belegen, schrieb Joseph George am Montag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einem 16-prozentigen organischen Umsatzanstieg./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
66,40 €
|
Abst. Kursziel*:
65,66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,06%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
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