Nordex Aktie
|48,40EUR
|1,92EUR
|4,13%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 50 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers hätten eine dank des Effizienzprogramms beeindruckende Margenentwicklung belegt, schrieb Richard Dawson in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Dienstagnachmittag. Diese dürfte im Jahresverlauf weiter anziehen. Dazu komme der neue Rekord beim Auftragsbestand./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,56 €
|
Abst. Kursziel*:
17,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,77%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
