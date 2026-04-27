NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum ersten Quartal von 54 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragsbestand des Herstellers von Windkraftanlagen sei inzwischen von höherer Qualität, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze die geschäftlichen Vorgaben solide um und verbessere zudem die Profitabilität im Wartungssegment./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.