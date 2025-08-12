NORMA Group Aktie
|17,18EUR
|1,24EUR
|7,78%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sich die Umsätze und die Profitabilität des Herstellers von Verbindungstechnik verbessert, schrieb Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auf Jahressicht seien sie jedoch noch immer rükläufig. Der Experte betonte derweil, dass der Jahresausblick trotz des Gegenwindes durch Wechselkurseffekte bestätigt worden sei./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:35 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Add
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
15,88 €
|
Abst. Kursziel*:
0,76%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
17,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,87%
|
Analyst Name::
Peter Rothenaicher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NORMA Group SEmehr Nachrichten
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Norma Group auf 'Add' - Ziel 16 Euro (dpa-AFX)
|
09:46
|ROUNDUP: Norma verdient mehr als erwartet und spart weiter - Aktie springt hoch (dpa-AFX)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:02
|EQS-News: NORMA Group schließt zweites Quartal 2025 mit stabiler Profitabilität ab (EQS Group)
|
07:02
|EQS-News: NORMA Group closes second quarter 2025 with stable profitability (EQS Group)
|
11.08.25
|SDAX aktuell: SDAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
11.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt (finanzen.at)
|
11.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX verliert mittags (finanzen.at)