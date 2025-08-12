HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Hersteller von Verbindungstechnik habe Details zu den erwarteten Kosteneinsparungen veröffentlicht, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die längerfristigen Einsparungen dürften die kurzfristigen Kosten des Sparprogramms übersteigen./rob/bek/edh



