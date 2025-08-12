NORMA Group Aktie
|17,62EUR
|1,68EUR
|10,54%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Hersteller von Verbindungstechnik habe Details zu den erwarteten Kosteneinsparungen veröffentlicht, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die längerfristigen Einsparungen dürften die kurzfristigen Kosten des Sparprogramms übersteigen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
