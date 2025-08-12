NORMA Group Aktie

17,62EUR
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

12.08.2025 11:24:31

NORMA Group SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Hersteller von Verbindungstechnik habe Details zu den erwarteten Kosteneinsparungen veröffentlicht, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die längerfristigen Einsparungen dürften die kurzfristigen Kosten des Sparprogramms übersteigen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,88 € 		Abst. Kursziel*:
51,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,21%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

