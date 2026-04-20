Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Das Präparat Etavopivat zur Behandlung von Sichelzellkrankheit habe in der Phase-III-Studie (Hibiscus) positive Ergebnisse erzielt, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl es sich für Investoren wahrscheinlich um ein nicht im Fokus stehendes Mittel handle, prognostiziere er ein vorläufiges weltweites Spitzenumsatzpotenzial von 1 Milliarde US-Dollar./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
270,00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34,33 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
260,40 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
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KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
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16.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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15.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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14.04.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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13.04.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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31.03.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
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27.03.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
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27.03.26
|Novo Nordisk-Aktie gibt moderat nach: Dividendenabschlag und FDA-Zulassung im Fokus (finanzen.at)
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27.03.26
|Stoxx Europe 50-Papier Novo Nordisk-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Novo Nordisk Aktionären eine Freude (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
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