NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Das Präparat Etavopivat zur Behandlung von Sichelzellkrankheit habe in der Phase-III-Studie (Hibiscus) positive Ergebnisse erzielt, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl es sich für Investoren wahrscheinlich um ein nicht im Fokus stehendes Mittel handle, prognostiziere er ein vorläufiges weltweites Spitzenumsatzpotenzial von 1 Milliarde US-Dollar./rob/edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.