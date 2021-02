Die Wertpapierexperten der Erste Group haben in einer Studie zum Öl-Sektor das Anlagevotum für die OMV-Aktien von "Accumulate" auf "Buy" angehoben. Dabei wurde das Kursziel von Analyst Tamas Pletser von 29 auf 46,5 Euro stark erhöht.

Der Experte verweist unter anderem auf die starke Petrochem-Sparte und das Upstream-Geschäft, welches die Aktie zum "Top-Pick" mache. Die Hauptpfeiler dafür seien steigende Kohlenwasserstoffpreise und die Borealis-Akquisition. Die bisher in Kritik gestandene Übernahme dürfte sich nun auszahlen, blicke man nun auf das Ergebnis des vierten Quartals, schrieb Pletser.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 2021 einen positiven Ertrag von 6,67 Euro. In den Folgejahren soll ein Gewinn je Titel von 6,61 Euro bzw. 7,71 Euro erwirtschaftet werden. Die Dividende für 2021 soll bei 1,95 Euro je Titel liegen. Für 2022 und 2023 erwarten die Experten Gewinnausschüttungen von 2,00 bzw. 2,50 Euro.

Am Donnerstag im Frühhandel an der Wiener Börse tendierten die OMV-Titel mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 39,42 Euro.

