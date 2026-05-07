Ottobock Aktie
|62,40EUR
|3,30EUR
|5,58%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 92 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen in dem am Donnerstag vorliegenden Resümee an den Quartalsbericht des Spezialisten für Orthopädietechnik an. Dabei hob er seine Margenschätzungen moderat an./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61,80 €
|
Abst. Kursziel*:
50,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,04%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
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