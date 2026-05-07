Ottobock Aktie

62,40EUR 3,30EUR 5,58%
Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

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07.05.2026 12:32:42

Ottobock Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 92 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen in dem am Donnerstag vorliegenden Resümee an den Quartalsbericht des Spezialisten für Orthopädietechnik an. Dabei hob er seine Margenschätzungen moderat an./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61,80 € 		Abst. Kursziel*:
50,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,04%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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