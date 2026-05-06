Ottobock Aktie

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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

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06.05.2026 13:00:11

Ottobock Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Dem Prothesenhersteller sei ein guter Jahresauftakt gelungen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Umsatz im Kerngeschäft liege leicht über der Konsensschätzung./rob/bek/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59,00 € 		Abst. Kursziel*:
40,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,20%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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