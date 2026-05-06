NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Dem Prothesenhersteller sei ein guter Jahresauftakt gelungen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Umsatz im Kerngeschäft liege leicht über der Konsensschätzung./rob/bek/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.