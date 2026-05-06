Ottobock Aktie
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|3,14%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Dem Prothesenhersteller sei ein guter Jahresauftakt gelungen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Umsatz im Kerngeschäft liege leicht über der Konsensschätzung./rob/bek/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59,00 €
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Abst. Kursziel*:
40,68%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
59,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,20%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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