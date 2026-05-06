Ottobock Aktie
|59,20EUR
|1,80EUR
|3,14%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das erwartungsgemäße Umsatzwachstum und das ein wenig besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Core Ebitda) sollte die Anleger zufriedenstellen, schrieb Graham Doyle am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59,30 €
|
Abst. Kursziel*:
24,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
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