Ottobock Aktie

59,20EUR 1,80EUR 3,14%
Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

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06.05.2026 12:47:19

Ottobock Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das erwartungsgemäße Umsatzwachstum und das ein wenig besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Core Ebitda) sollte die Anleger zufriedenstellen, schrieb Graham Doyle am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59,30 € 		Abst. Kursziel*:
24,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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