ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das erwartungsgemäße Umsatzwachstum und das ein wenig besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Core Ebitda) sollte die Anleger zufriedenstellen, schrieb Graham Doyle am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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