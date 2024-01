NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard vor den am 15. Februar erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Er sei für das erste Geschäftshalbjahr 2023/24 etwas konservativer gestimmt als der Markt, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem etwas stärkeren Rückgang des Umsatzes aus eigener Kraft und des operativen Ergebnisses. Er verwies zudem darauf, dass die aktuell vom Spirituosenhersteller zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen für das Gesamtgeschäftsjahr 2023/24 inzwischen gesunken seien./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 08:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 08:45 / ET



