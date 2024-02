NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 216 Euro belassen. Im Vergleich zu den Konsensprognosen sei er optimistischer mit Blick auf die jüngste Geschäftsentwicklung des Spirituosenkonzerns, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wichtigsten Themen für Pernod Ricard seien die Normalisierung des Branchenwachstums in den USA samt der dortigen Marktanteilstrends sowie das Tempo der Erholung in China./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 21:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2024 / 05:55 / UTC



