FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG vor Zahlen von 120 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die stärkere Orientierung des Sportwagenbauers auf Regionen außerhalb Chinas zur Stabilisierung der Preise werde noch nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt stelle sich die Lage des Unternehmens weiterhin robust dar. 2024 sei aber ein Übergangsjahr./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 06:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.