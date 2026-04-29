Porsche vz. Aktie
|41,19EUR
|0,60EUR
|1,48%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Marge lägen deutlich über den Erwartungen am Markt, schrieb Tom Narayan in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Margen hätten von Preisdisziplin und von der Produktpalette profitiert./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
40,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,89%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
41,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,89%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
|
|
|
|
|
|
|
