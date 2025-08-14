PVA TePla Aktie

24,24EUR 1,92EUR 8,60%
PVA TePla

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
14.08.2025 09:57:48

PVA TePla Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Hersteller von Bearbeitungstechnik für Werkstoffe habe erste Signale für eine Erholung der Auftragslage gegeben, schrieb Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,08 € 		Abst. Kursziel*:
20,43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,64%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

