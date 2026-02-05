PVA TePla Aktie

20,14EUR -1,06EUR -5,00%
PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 10:45:36

PVA TePla Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe die Anleger mit dem Ausblick auf 2026 massiv enttäuscht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Kurseinbruch. Die negative Reaktion sei nachvollziehbar und zeuge vom schwachen Erwartungsmanagement. Der Markt verkenne jedoch den enorm starken Auftragseingang im vierten Quartal 2025, der aus seiner Sicht die Wachstumsstory untermauere, so Kuhn weiter./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,38 € 		Abst. Kursziel*:
52,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,92%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PVA TePla AG

mehr Nachrichten