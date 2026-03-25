RATIONAL Aktie
|625,50EUR
|6,50EUR
|1,05%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 785 auf 800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Zahlen des Großküchenausstatters hätten den Eindruck von Solidität in einem schwierigen Umfeld bestätigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der positive Wachstumstrend sollte im laufenden Jahr Bestand haben./rob/mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
800,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
624,00 €
|
Abst. Kursziel*:
28,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
625,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,90%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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