RATIONAL Aktie
|654,00EUR
|31,00EUR
|4,98%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 805 Euro belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe die Umsatzerwartungen leicht und die Schätzungen für die Ergebnisse etwas deutlicher übertroffen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
805,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
659,00 €
|
Abst. Kursziel*:
22,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
654,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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