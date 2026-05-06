ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 805 Euro belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe die Umsatzerwartungen leicht und die Schätzungen für die Ergebnisse etwas deutlicher übertroffen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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