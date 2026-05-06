RATIONAL Aktie

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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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06.05.2026 12:22:40

RATIONAL Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 805 Euro belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe die Umsatzerwartungen leicht und die Schätzungen für die Ergebnisse etwas deutlicher übertroffen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
805,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
659,00 € 		Abst. Kursziel*:
22,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
654,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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