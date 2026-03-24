FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rational von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 615 auf 623 Euro angehoben. Der Profiküchen-Ausrüster habe sich in einem schwierigen Umfeld 2025 gut geschlagen, was die Stärke des Geschäftsmodells unterstreiche, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 sei zuversichtlich und die Kostendisziplin weiter hoch. Zudem seien die mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven gut./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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