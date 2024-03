FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy vor finalen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Die detaillierten Resultate seien für 25. April zu erwarten, doch bereits in den ersten April-Tagen dürfte es erste Aussagen zur Umsatzentwicklung geben, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mangels einer bisherigen Lösung zur Einreichung von E-Rezepten sollte das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten noch gedämpft gewesen sein./tih/edh



