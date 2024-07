ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy auf "Sell" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Beim anstehenden Quartals-Update der Online-Apotheke dürften sich die Anleger vor allem für die Umsätze mit dem elektronischen Rezept in Deutschland interessieren, schrieb Analyst Olivier Calvet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Diese dürften deutlich angezogen haben. Um die Jahreserwartungen zu erfüllen, sei für den Rest des Jahres aber noch viel mehr Dynamik notwendig./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 22:53 / GMT



