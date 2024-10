ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach dem Zwischenbericht der Online-Apotheke von 83 auf 84 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Gewinnwarnung sei am Markt relativ gut weggesteckt worden, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Investoren erkennen die Fähigkeit von Redcare an, die Margen auch dann im Blick zu behalten, wenn in weiteres Wachstum investiert werde./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 14:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 14:59 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.