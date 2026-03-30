Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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30.03.2026 14:54:39

Rio Tinto Equal-weight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 6330 Pence belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität der Bergwerkskonzerne hänge aber mehr von der Rohstoffknappheit als von inflationären Tendenzen ab. Das gelte aber nur, solange die Nachfrage nicht von Preissteigerungen "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal-weight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
63,30 £
Rating jetzt:
Equal-weight 		Kurs*:
78,28 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal-weight 		Kurs aktuell:
67,50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alain Gabriel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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