ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Ryanair nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,60 Euro belassen. Jarrod Castle kam von der "Business Services, Leisure & Transport Conference" mit dem Eindruck, dass im dritten Quartal bislang alles erwartungsgemäß verläuft. Späte September-Buchungen und Streikpotenzial wie beispielsweise in Frankreich könnten das Blatt aber noch zum Positiven oder Negativen wenden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
08.09.25
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ryanair auf 'Neutral' - Ziel runter auf 27,50 Euro (dpa-AFX)
|
03.09.25
Ryanair-Aktie steigt dennoch: Ryanair verschärft Handgepäckkontrollen - Kritik von Gewerkschaft (dpa-AFX)
|
30.07.25
Ryanair-Aktie wenig bewegt: Flugstreichungen in Frankreich (dpa-AFX)
|
22.07.25
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ryanair auf 28 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
22.07.25
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Ryanair auf 30 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
21.07.25
Ryanair-Aktie mit neuem Allzeithoch: Ryanair verdoppelt Quartalsgewinn - Rückenwind durch höhere Preise (finanzen.at)
|
21.07.25
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 26 Euro (dpa-AFX)
|
21.07.25
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ryanair auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
13:38
Ryanair Buy
UBS AG
08.09.25
Ryanair Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
02.09.25
Ryanair Hold
Jefferies & Company Inc.
27.08.25
Ryanair Buy
UBS AG
20.08.25
Ryanair Outperform
Bernstein Research
