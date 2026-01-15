Ryanair Aktie

28,47EUR 0,12EUR 0,42%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 09:32:06

Ryanair Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham rechnet laut seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung, in der er den Konkurrenten Easyjet abstufte, mit einer verlangsamten Flugticket-Nachfrage. Er glaubt daher an eine schwierige Zeit im Billigsegment. Ryanair sei mit niedrigeren Stückkosten in diesem Umfeld im Vorteil./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,22 € 		Abst. Kursziel*:
16,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,91%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

mehr Nachrichten

Analysen zu Ryanair

mehr Analysen
09:32 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
08.01.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ryanair 28,47 0,42% Ryanair

Aktuelle Aktienanalysen

11:04 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
11:03 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10:52 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
10:42 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:33 Richemont Buy Deutsche Bank AG
10:26 Henkel vz. Neutral UBS AG
10:24 adidas Buy UBS AG
10:16 Südzucker Hold Warburg Research
10:15 DWS Group Neutral UBS AG
10:15 RWE Buy UBS AG
10:14 Enel Buy UBS AG
10:05 BP Neutral UBS AG
10:03 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:02 Danone Buy UBS AG
09:34 VINCI Buy Deutsche Bank AG
09:32 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
09:30 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
09:29 Fraport Hold Deutsche Bank AG
09:19 easyJet Sell Deutsche Bank AG
09:13 Philips Buy UBS AG
09:12 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
08:55 PUMA Neutral UBS AG
08:55 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:54 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
08:54 Holcim Outperform Bernstein Research
08:53 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
08:53 ABB Market-Perform Bernstein Research
08:52 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
08:52 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
08:30 Tesla Equal Weight Barclays Capital
08:25 SAFRAN Overweight Barclays Capital
08:19 Nike Equal Weight Barclays Capital
08:17 RWE Overweight Barclays Capital
08:14 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:12 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:12 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:56 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:55 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
07:49 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06:31 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06:30 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen