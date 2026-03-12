Brenntag Aktie

47,23EUR 0,67EUR 1,44%
Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

12.03.2026 08:57:27

Brenntag SE Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Anil Shenoy hob am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung der Zahlen den Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebita) im Geschäftsbereich Essentials mit standardisierten Industriechemikalien hervor, der nach vielen Quartalen nun wieder hinter dem Geschäft mit Spezialchemikalien zurückgeblieben sei. Dies werfe die Frage auf, ob sich im Kerngeschäft eine anhaltende Schwäche anbahne./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
47,01 € 		Abst. Kursziel*:
-10,66%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
47,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,07%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SE

