NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Conviction Buy"-Liste für besonders aussichtsreiche Werte. Der Baustoffkonzern gehe nicht davon aus, dass die Parlamentswahlen in Frankreich größere Auswirkungen auf seine Endmärkte haben werde, schrieb Analyst Pierre de Fraguier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Franzosen zuversichtlich, im Laufe des Jahres ein positives Preis/Kosten-Verhältnis zu erzielen und sähen Margenpotenzial./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 16:06 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.