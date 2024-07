NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 99,10 Euro belassen. Erwartungsgemäß sei es noch zu früh für eine Trendumkehr beim Absatz in Europa, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings zeige das Ausmaß der positiven Überraschung bei der operativen Marge (Ebit-Marge) im ersten Halbjahr, was der französische Baustoffkonzern selbst in schwierigen Märkten erreichen könne./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 13:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 13:36 / ET



