Saint-Gobain Aktie
|90,34EUR
|-1,98EUR
|-2,14%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die Strategie des Managements, die Entwicklung hin zu einem wachstumsstarken Unternehmen mit hohen Margen voranzutreiben, halte er für die richtige langfristige Entscheidung, die eine bessere Bewertung verdient habe, schrieb Oliver Dyson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 21:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sector Perform
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
109,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
91,82 €
|
Abst. Kursziel*:
18,71%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
90,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,66%
|
Analyst Name::
Oliver Dyson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|90,20
|-2,30%
