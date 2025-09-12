Sanofi Aktie

80,96EUR -0,45EUR -0,55%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Emmanuel Papadakis kommentierte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Ergebnisse einer Schnellumfrage eines Drittanbieters zur ersten Ärzte-Resonanz auf Studiendaten zum Medikament Amlitelimab, die zuletzt bei Anlegern sehr schlecht angekommen seien. Diese stützten seine These, dass das Ergebnis mit einer vierteljährlichen Dosierung ein kleiner Pluspunkt für Sanofi sei./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,73 € 		Abst. Kursziel*:
36,26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,87%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten