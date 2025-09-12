FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Emmanuel Papadakis kommentierte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Ergebnisse einer Schnellumfrage eines Drittanbieters zur ersten Ärzte-Resonanz auf Studiendaten zum Medikament Amlitelimab, die zuletzt bei Anlegern sehr schlecht angekommen seien. Diese stützten seine These, dass das Ergebnis mit einer vierteljährlichen Dosierung ein kleiner Pluspunkt für Sanofi sei./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.