Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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30.03.2026 11:47:42

Sanofi Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst Matthew Weston ging am Montag auf den zweiten Fall eines auftretenden Kaposi-Sarkoms in der Langfriststudie mit dem Antikörper Amlitelimab ein. Zusätzliche Risikofaktoren seien problematisch, wenn es andere Behandlungsoptionen ohne solche Risiken gebe. Weston kalkuliert für Amlitelimab bei Atopischer Dermatitis aktuell mit einem Spitzenumsatz von rund 3 Milliarden Dollar bei einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80,34 € 		Abst. Kursziel*:
9,53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
81,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,60%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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