NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach einer Telefonkonferenz mit dem Konzernchef mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Paul Hudson habe sich zu einigen Medikamentenkandidaten geäußert, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend. Im Jahr 2026 rechne der Konzernlenker dank der Amvuttra-Lizenzgebühren mit profitablem Wachstum. Beim Mittel Amlitelimab hob er die enorme Größe des Marktes für atopische Dermatitis hervor. Die Einnahme des Antikörpers nur alle zwölf Wochen (wie in der COAST-1 Q12W-Studie) wäre ein "Bonus" und eine Möglichkeit, sich abzugrenzen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
