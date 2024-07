FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 80 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die für 2025 erwartete Erholungsstory der Franzosen starte wohl etwas früher als gedacht, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mit erhöhten Prognosen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 08:35 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.