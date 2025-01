NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 5,60 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der drei größten spanischen Banken CaixaBank, Santander und BBVA empfehle er mit dem Start in das neue Jahr nach wie vor zum Kauf, schrieb Analyst Inigo Vega in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er gehe davon aus, dass die Profitabilität auf dem Heimatmarkt Spanien in den Jahren 2025 und 2026 angesichts günstiger gesamtwirtschaftlicher Bedingungen und der Robustheit der Nettozinserträge ebenfalls robust bleiben werde. Santander biete dabei das deutlichste Aufwärtspotenzial im Hinblick auf sein Kursziel./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 12:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.