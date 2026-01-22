ASML NV Aktie
|1 192,60EUR
|30,80EUR
|2,65%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Investoren konzentrierten sich beim Anlagenhersteller für die Halbleiterbranche zuvorderst auf Maschinen mit sehr kurzwelliger Lichtwellenlänge (EUV). Deren starkes Wachstum ziehe aber im gegenwärtigen, von einer starken Nachfrage geprägten Umfeld auch großen Bedarf an mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) arbeitenden Anlagen nach sich, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beide Segmente dürften also in den kommenden Jahren wachsen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 15:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 400,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 180,80 €
|
Abst. Kursziel*:
18,56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 192,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,39%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Analysen zu ASML NV
|07:21
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 194,40
|2,81%
