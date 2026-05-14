SFC Energy Aktie
|21,05EUR
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|1,69%
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
SFC Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch die erhöhten Jahresziele des Brennstoffzellenspezialisten erschienen noch zu vorsichtig, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
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Unternehmen:
SFC Energy AG
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
24,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
16,94 €
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Abst. Kursziel*:
41,70%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
21,05 €
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Abst. Kursziel aktuell:
14,01%
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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