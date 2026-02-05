NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins Geschäftsjahr sei erwartungsgemäß schleppend gewesen, schrieb Julien Dormois am Donnerstag nach Quartalszahlen. Mit dem bereinigten Ergebnis habe man sich jedoch einen gewissen Puffer geschaffen für das Gesamtjahr./rob/ag/bek



