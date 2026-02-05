Siemens Healthineers Aktie

41,48EUR -1,36EUR -3,17%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

05.02.2026 11:46:15

Siemens Healthineers Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins Geschäftsjahr sei erwartungsgemäß schleppend gewesen, schrieb Julien Dormois am Donnerstag nach Quartalszahlen. Mit dem bereinigten Ergebnis habe man sich jedoch einen gewissen Puffer geschaffen für das Gesamtjahr./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,59 € 		Abst. Kursziel*:
44,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,65%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

