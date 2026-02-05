Siemens Healthineers Aktie
|41,48EUR
|-1,36EUR
|-3,17%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins Geschäftsjahr sei erwartungsgemäß schleppend gewesen, schrieb Julien Dormois am Donnerstag nach Quartalszahlen. Mit dem bereinigten Ergebnis habe man sich jedoch einen gewissen Puffer geschaffen für das Gesamtjahr./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,59 €
|
Abst. Kursziel*:
44,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,65%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
