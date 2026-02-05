Siemens Healthineers Aktie
|41,48EUR
|-1,36EUR
|-3,17%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
05.02.2026 11:56:46
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Das Kerngeschäft sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag nach den Resultaten des ersten Quartals. Sie dürften entsprechend gut ankommen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41,70 €
|
Abst. Kursziel*:
46,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,06%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
