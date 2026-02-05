Siemens Healthineers Aktie

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

05.02.2026 11:56:46

Siemens Healthineers Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Das Kerngeschäft sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag nach den Resultaten des ersten Quartals. Sie dürften entsprechend gut ankommen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,70 € 		Abst. Kursziel*:
46,28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,06%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

