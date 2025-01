NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis in einem Sektor-Ausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Im europäischen Automobilsektor böten einige Aktien saftige Renditen, während andere von Anlegern gemieden werden sollten, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein "Top Pick" ist Ferrari, ergänzt durch seine weiteren Empfehlungen BMW, Renault und Aston Martin. Generell bleibt er aber skeptisch, was eine Neubewertung betrifft, auch wenn der Sektor mit einem deutlichen Abschlag zum Gesamtmarkt gehandelt werde./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 00:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 05:03 / UTC



