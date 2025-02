NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Eine Kurshalbierung binnen elf Monaten drücke bei dem Autobauer bereits das Geschehen im zweiten Halbjahr aus, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe dem entsprochen, indem die bereinigte operative Marge (AOI) gerade so über der Gewinnschwelle gelegen habe./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 08:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 08:50 / UTC



