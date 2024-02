NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach den Erkenntnissen eines Management-Treffens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Im aktuellen Umfeld des verlangsamten Marktes für Elektrofahrzeuge sei Stellantis vielleicht der am besten positionierte Autobauer, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Preissenkungen seien unter Erhalt der Profitabilität möglich und die Kapitalverteilung maximiere den langfristigen Aktionärswert./tih/edh



