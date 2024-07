NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis vor Zahlen zum zweiten Quartal von 26 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. In den Markterwartungen für das erste Halbjahr sei bereits der Gegenwind berücksichtigt, denen sich der Autobauer ausgesetzt gesehen habe, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese implizierten zudem ein Anziehen der Geschäftstätigkeiten in der zweiten Jahreshälfte./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 15:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 15:55 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.