HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Geschäftsdynamik des Außenwerbespezialisten werde sich wohl erst im Schlussviertel verbessern, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



