Ströer Aktie
|44,30EUR
|-1,95EUR
|-4,22%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Geschäftsdynamik des Außenwerbespezialisten werde sich wohl erst im Schlussviertel verbessern, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,05 €
|
Abst. Kursziel*:
62,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,30%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
